Band Indi, Fourtwnty Melakukan Meet And Greet Bersama Penggemar di Pontianak Sebelum Konser



PONTIANAK - grup Band Indi, Fourtwnty melakukan meet and greet para para penggemar mereka di Tamanesse Beer Village Jl. Sutan Syahrir, Kamis (17/10/2019).



Sejumlah penggemar sengaja hadir untuk menyaksikan meet and greet kali ini, dalam acara ini para personel Fourtwnty menyampaikan persiapan acara konser tunggal mereka yang akan dilaksanakan di Hall Hotel Kapuas Palace, Jumat (18/9) malam.



Konser "Heliotropisme" tahun 2019 ini akan mendatangi 10 kota yang ada di Indonesia dan Pontianak adalah satu diantaranya dari kota yang didatangi di Pulau Kalimantan selain Banjarmasin.

Konser Fourtwnty kali ini akan membawakan semua lagu yang ada dari dua album mereka, bahkan akan ada sebuah lagu baru yang dinyanyikan. Konser Fourtwnty kali ini akan membawakan semua lagu yang ada dari dua album mereka, bahkan akan ada sebuah lagu baru yang dinyanyikan.

Lagu baru tersebut hanya bisa didengarkan para penggemar di konser tunggal tersebut.



Fourtwnty adalah grup musik indie, grup ini beranggotakan Ari Lesmana, Nuwi dan Roots yang terbentuk pada tanggal 20 April 2010 lalu.



Saat melakukan meet and greet mereka mengapresiasi antusiasme warga Pontianak khususnya yang menggemari Fourtwnty dan antusiasme tersebut terlihat dari pembelian tiket.



Selain itu, alasan mereka memilih Kota Pontianak untuk konser Heliotropisme 2019 kali ini karena Pontianak adalah kota yang mengundang saat band ini awal kemunculannya.



Terkahir mereka manggung di Pontianak pada tahun 2017, acara sebuah SMA negeri.





