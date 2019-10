Ahmad Ghozali: Mari Kembali Mencintai Alquran, Menguatkan Ukhuwah, dan Mengokohkan NKRI

PONTIANAK - Pelaksanaan The 4th Borneo Undergraduate Academic Forum Institut Agama Islam Negeri Samarinda pada 13-15 Oktober 2019 yang bertajuk, "Contemporary islamic studies and the challenges of globalization in the millenial Era" berjalan dengan sukses dan khidmat

Berdasarkan rilis uang dikirim, acara dihadiri para Peneliti Islamic Studies dari lokal dan internasional.

Untuk memaparkan hasil penelitain atas kajian-kajian Islam Internasional.

Kemudian di hadiri pula Dr. NyiNyi Kyaw, Ph.D dari Myanmar Studies Program-ISEAS-Yusof Ishak Institute – Singapore), Ruchman Basori, M.Ag, Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Kementerian Agama RI, Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil. Ph.D, Direktur Pascasarjana UIN Suka, Prof. Mujiburahman Ph.D dan seluruh peneliti kajian Islam di Indonesia.

Dalam kesempatan ini juga Ahmad Ghozali sebagai mahasiswa di IAIN Pontianak sekaligus ketua umun PW PII Kalbar menyampaikan pesan-pesan perdamaian Islam dengan kembali menyintai Alquran,

"Bahwa generasi muda hari ini sudah seharusnnya kembali mencintai Alquran, untuk menguatkan ukhuwah islamiah, mengokohkan Indonesia dan menguatkan Aqidah sehingga harmonisasi ini akan terus terjalin, menjadi rahmat bagi seluruh alam, sebab kita semua sepakat bahwa hidup ini ingin hadirkan terus rasa aman dan penuh kasih sayang, maka Alquranlah yang dapat menyatukan dan mewujudkan ini semua" tegas Ghozali.