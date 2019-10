Satu diantara startup mepresentasikan keunggulannya pada The NextDev Talent Scounting 2019.

13 Startup Bersaing di Ajang The Nextdev Talent Scounting 2019

PONTIANAK - Telkomsel gelar The NextDev Talent Scounting 2019, sebuah ajang mencari startup yang berdampak sosial bagi masyarakat Indonesia bertempat di lantai tiga Ibis Hotel Pontianak, Kamis (17/10/2019).



Kegiatan ini bertujuan membuka akses dan mendorong munculnya karya dari startup yang didirikan oleh anak muda Indonesia dari seluruh penjuru negeri.



Persyaratan utama untuk mendaftar adalah harus memiliki Minimum Viable Product (MVP) yang berdampak positif untuk membantu kehidupan masyarakat di berbagai bidang.

Dari puluhan startup yang mendaftar, terjaring 13 startup terpilih yang berkesempatan mepresentasikan dihadapan juri yaitu Zeal Indonesia, Parakerja, Wanderlink, Bank Darah Kota Pontianak, Qur'an Call, Beasiswa Uang Jajan, Skymada, Abangdesa, Myagro, Papon.id,Enggang Indonesia, TokoKota, dan i-Care Pontianak.

Adapun tiga orang juri terdiri dari Benny Fajarai (Founder Lifepal), Bagia A. Saputra (HR and Training Director The Golden Space Indonesia) dan Steve Saerang (The NextDev Lead Project Mangager Telkomsel).

Ke-13 startup bersaing memperebutkan posisi untuk melaju ditahap Nasional Stage Pitch di The NextDev Summit yang diadakan pada November 2019 dan bersaing dengan pemenang dari sembilan daerah lainnya yang sudah lebih dulu melakukan seleksi.



Seluruh peserta tingkat Nasional 2019 akan memperebutkan hadiah berupa bantuan pengembangan dana, memikat investor dan memperluas jaringan, berkesempatan go internasional dan publikasi media, dan hadiah terbaik akan diperebutkan di The NextDev Summit. (*)

