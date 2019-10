Ari Lasso Kecewa Berat Konsernya Batal, Tuding Promotor Tak Profesional

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penyanyi Ari Lasso mengungkapkan kekecewaannya karena konser tunggalnya bertajuk #KonserPerjalananPanjang batal digelar.

Ari Lasso pun menyalahkan promotor sebagai pihak yang dianggapnya tak profesional.

Konser Perjalanan Panjang ini seharusnya dilaksanakan di The Kasablanka, Jakarta pada Rabu (16/10/2019) pukul 19.30 WIB.

Konser yang digelar untuk menandai kiprah Ari Lasso selama 27 tahun ini rencananya juga akan dimeriahkan dengan penampilan Melly Goeslay, Bunga Citra Lestari (BCL) dan Andra and the backbone.

Namun detik-detik menjelang konser, pihak promotor membatalkannya dengan alasan kendala teknis.

Hal itu disampaikan Optimus One lewat unggahan Instagramnya, Rabu (16/10/2019) sore.

Mereka menambahkan bahwa pihaknya akan mengembalikan tiket yang telah dibeli.

"OPTIMUS ONE DENGAN BERAT HATI MENGUMUMKAN PEMBATALAN KONSER PERJALANAN PANJANG ARI LASSO YANG SEDIANYA AKAN DILAKUKAN TGL 16 OKTOBER 2019 DI THE KASABLANKA KARENA ALASAN TEKNIS DARI PIHAK OPTIMUS ONE SELAKU PROMOTOR, DENGAN PEMBERITAHUAN INI JUGA KAMI MEMOHON MAAF UNTUK SEMUA PIHAK YANG TERKAIT PADA KONSER INI DAN KAMI AKAN MENGEMBALIKAN UANG TIKET YANG SUDAH TERBELI.

