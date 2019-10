Penulis Desta Ovilini, SKom

Mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak

Teknologi Informasi Sebagai Penunjang Kesuksesan Perusahaan Manufaktur

Di era globalisasi sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan perkembangan ekonomi yang terjadi memunculkan persaingan-persaingan hebat antar perusahaan manufaktur.

Perusahaan manufaktur merupakan salah satu penopang utama perkembangan industri di Indonesia.

Perubahan lingkungan bisnis semakin cepat yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat perusahaan semakin bersaing ketat.

Perkembangan sektor manufaktur di kawasan industri dapat menjadi salah satu kunci terciptanya peningkatan produktivitas di kawasan tersebut, sehingga dapat bersaing dalam skala nasional maupun global.

Apalagi saat ini, sektor manufaktur nasional diharapkan mampu menunjukkan kemampuan kompetitifnya di pasar Internasional.

Perusahaan harus mempunyai strategi dalam melihat peluang kesuksesan dengan memanfaatkan teknologi yang selalu berkembang dan bisa diandalkan.

Sehingga bisa bersaing lebih kompetitif to win the competition in the manufacturing industry, karena setiap perusahaan pasti memiliki business strategy yang terbaik.