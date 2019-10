CALON 5 Besar Kontestan Indonesian Idol 2019 yang Bikin Para Juri Idol Terpukau, Siapa Saja Mereka?

Ajang pencarian bakat Indonesian Idol kembai digelar di Tanah Air.

Kini Indonesian Idol 2019 sudah memasuki babak audisi.

Bahkan kini babak audisi Indonesian Idol 2019 sudah ditayangkan di televisi.

Buat kalian yang ketinggalan nonton audisi Indonesian Idol 2019 di TV jangan sedih!!

Karena ada Idol Flash yang siap merangkum moment-moment seperti best moment, moment seru dan kocak dari Home of The Idol ini.

Dalam episode pertama ini banyak sekali bakat-bakat baru dan moment-moment kocak yang muncul.

Seperti kehadiran Adi P. Sihotang yang buat Judika gregetan, lalu ada 3 cewe imut yang juga sudah dijagokan oleh Bunda Maia. Wahhh seru banget yaaa!!

Saksikan Indonesian Idol 2019 setiap hari Senin dan Selasa pukul 21.00 WIB hanya di RCTI.

Berikut daftar Kontestan calon 5 besar Indonesia Idol 2019 versi para juri idol: