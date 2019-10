Indonesian Idol 2019 - Mantan Vokalis She Rindu Anak, Maia Estianty Mendadak Kenang Ahmad Dhani

Indonesian Idol 2019 - Mantan Vokalis She Curhat Rindu Anak, Maia Estianty Ungkit Cerai Ahmad Dhany

Ajang pencarian bakat Indonesian Idol kembai digelar di Tanah Air.

Kini Indonesian Idol 2019 sudah memasuki babak audisi.

Bahkan kini babak audisi Indonesian Idol 2019 sudah ditayangkan di televisi.

Beberapa kontestan yang ikut audisi cukup mencuri perhatian.

Termasuk Siti Saadah yang suara merdunya sanggup memukau juri.

Siti Saadah (Youtube Indonesian Idol)

Siti Saadah yang merupakan mantan vokalis grup band She ini mencoba peruntungannya di dunia musik.

Siti Saadah membawakan lagu berjudul You Know I'm No Good milik mendiang Amy Winehouse.

Suara serak dan berkarakter milik Siti Saadah sukses memukau para juri.

Namun tak hanya suaranya yang mencuri perhatian juri, kisah hidup Siti Saadah membuat juri ikut sedih.

Siti Saadah pun mengungkap alasan ikut Indonesian Idol 2019.