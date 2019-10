SUTT 150 kV Ketapang-Sukadana Rampung Tahun Ini

KETAPANG - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Ketapang-Sukadana yang dibangun oleh PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat hampir rampung dibangun.

Saat ini, proses konstruksi jaringan transmisi yang merupakan program strategis nasional dari pemerintah ini telah mencapai kurang lebih sebesar 95 persen, yaitu mulai dari tahap pembangunan pondasi, pendirian tower, hingga proses penarikan kabel (stringing).

Manager PLN UPP Kitring KBB 4 Ketapang, Doni Emmeri, menjelaskan bahwa tidak terdapat kendala berarti selama proses konstruksi berlangsung.

Hanya saja, saat ini terdapat dua pemilik tanah yang masih menolak harga kompensasi yang ditetapkan oleh penilai publik terkait lahan ruang bebas di bawah jalur transmisi (right of way). Namun demikian, sejauh ini proses pembangunan di lapangan masih berlangsung normal.

“Dari 1955 bidang tanah right of way yang harus dikompensasi PLN, hanya terdapat dua pemilik tanah yang masih menolak. Sisanya terdapat 24 bidang tanah yang dalam proses pembayaran,” katanya.

Jalur transmisi yang memiliki 213 tower ini membentang di 2 kabupaten 4 kecamatan, dan 14 desa. Transmisi ini akan memperkuat penyaluran listrik dari pusat-pusat listrik di Ketapang ke Kabupaten Kayong Utara yang saat ini masih mengandalkan jaringan listik 20 kV.

“Kami berharap nantinya kualitas listrik yang diterima oleh masyarakat di sekitar Kabupaten Kayong Utara menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, kami mengharap semua pihak terutama masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus mendukung program pembangunan proyek ketenagalistrikan ini terutama agar perekonomian warga menjadi lebih baik,” pungkasnya

Proyek SUTT 150 kV Ketapang-Sukadana ini akan dihubungakan dengan SUTT 150 kV Tayan-Sandai-Sukadana yang masih dalam tahap pengadaan tanah dan konstruksi.

Nantinya, Sistem Kelistrikan Ketapang yang saat ini masih belum terhubung dengan pembangkit lainnya atau isolated akan dapat terhubung dengan Sistem Kelistrikan Khatulistiwa.