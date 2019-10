4 Tahun, Aston Pontianak Menjadi Merchant TFC Premium

PONTIANAK - Aston Pontianak kembali tandatangani nota kesepahaman atau yang kerap disebut sebagai memorandum of understanding (MoU) bersama Tribun Pontianak, pada Kamis (10/10).

Ini merupakan tahun ke empat Aston Pontianak menjadi merchant Tribun Family Card (TFC) Premium.

General Manager (GM) Aston Pontianak, Anto W Soemartono menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya program ini memiliki dampak yang bagus pada para merchant rekanan Tribun. Selain para merchant dapat bersinergi dengan Tribun, merchant tersebut dapat bersinergi dengan merchant lain yang ada di TFC.

"Ini sangat membantu hotel-hotel, terutama yang bergabung bersama TFC dan perusahaan lain untuk mengembangkan dan menyebar luaskan promosinya," ungkapnya ketika ditanyai Tribun, pada Kamis (10/10).

Menurutnya, para memeber TFC Premium akan dapat merasakan banyak benefit. Di Aston Pontianak, member TFC Premium dapat menikmati segelas kopi pancung setiap hari kerja."TFC ini bisa digunakan ke beberapa merchant yang bergabung. Mau cuci mobil, pulang cuci mobil mau ke Aston minum kopi, kan enak tu minum kopi di Aston, paling enak!" Tambahnya bersemangat.

Ia berharap, ke depannya akan lebih banyak lagi merchant yang bergabung bersama TFC, sehingga para merchant bisa saling bersinergi mengembangkan bisnisnya dan lebih dikenal oleh masyarakat.

