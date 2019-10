VIDEO: UEA Vs Indonesia Live TVRI & Mola TV | Cek Harga Tiket Indonesia Vs Vietnam di Kualifikasi PD

TIMNAS - Tim Nasional (Timnas) Indonesia menghadapi tuan rumah Uni Emirat Arab (UEA) pada laga lanjutan fase Grup G Kualifikasi Piala Dunia (PD) 2022, di Stadion Al Maktoum, Dubai, Kamis (10/10/2019) malam WIB.

Setelah pertandingan ini, Timnas Indonesia langsung kembali ke Tanah Air.

Di ajang yang sama, Indonesia menjamu Vietnam, Selasa (15/10/2019) malam WIB.

Dikutip dari pssi.org, PSSI terus mematangkan persiapan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Indonesia versus Vietnam yang akan digelar di Stadion I Wayan Dipta, Bali.

Koordinasi juga dilakukan dengan Duta Besar Vietnam di Indonesi a terkait kedatangan dan pengamanan suporter Vietnam.

Baca: JADWAL Siaran Langsung Timnas Indonesia Vs UEA Live TVRI & LIVE Mola TV, Simon McMenemy Pilih Gavin

Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria yang didampingi Head of Competition Ronny Suhatril dan Head of Infrastructure safety and Security Nugroho Setiawan menerima langsung kedatangan Dubes Vietnam Pham Vinh Quang yang datang bersama stafnya di kantor PSSI, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

“Prosedur keamanan dan pengamanan sudah kita tetapkan. Mudah-mudahan pertandingan di Bali bisa berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Koordinasi terus kami lakukan dengan pihak terkait, termasuk dengan tokoh adat dan pecalang,” kata Tisha.

Untuk pertandingan di Bali, sesuai arahan dari AFC, PSSI hanya melepas 17.000 tiket.

Sebanyak 1.000 tiket akan dialokasikan khusus untuk penonton tim tamu.