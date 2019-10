Cari Perhatian, Fans Berat Oppa Mihnyuk Nekat Pajang Fotonya di Papan Reklame

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berita viral hari ini, seorang fans K-Pop nekat memajang foto dirinya pada papan reklame di Bekasi.

Gadis asal Bekasi bernama Elvira Irena ingin jadi pusat perhatian idolanya Minhyuk. Elvira berfoto di depan papan reklame yang memuat fotonya.

Di reklame itu tertulis “Minhyuk Oppa Notis Me Plis!” Foto itu kemudian ia pajang di akun twitternya @elvira_irena Sabtu (7/10/2019).

Ia menyebut tujuannya nekat memasang iklan di papan reklame dengan fotonya sendiri.

“PLEASE TWITTER DO YOUR MAGIC. Plis, bantu viralin billboard aku ini supaya dinotis sama Oppaku dong... Dear Minhyuk Oppaa, i’m from Indonesia, notis me plis! #BekasiPride #GarisKeras #PantangDrop #Sebelumdinotis” tulis Elvira.

Kicauan Elvira akhirnya viral pada Rabu (9/10/2019). Kicauan itu disukai 10 ribu pengguna twitter dan diretweet lebih dari 11 ribu pengguna.

Kepada temannya, Elvira memastikan bahwa foto itu bukan hasil mengedit. Elvira menyebut papan reklame itu terpajang di depan Metropolitan Mall Bekasi.

“wkwkwk beneran cuyyy! ayo main ke bekasi, billboardnya terpampang nyata di deket mm wkwkwk,” tulis Elvira.

Warga Bekasi membenarkan adanya papan reklame fans K-Pop itu.

“Totalitas banget semoga ternotice ya mbaaaa,” tulis @kim_medap membagikan video papan reklame.

Papan reklame itu bahkan di taruh di pusat Bekasi yang kerap dilalui kendaraan.