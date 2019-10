8 Benda Ini Sering Dibawa Wanita Kemana-mana

PONTIANAK - Banyak yang mengatakan menjadi seorang wanita itu sangat rumit. Jika dilihat dari sisi yang berbeda gender, wanita memang sangat susah ditebak karena umumnya kaum Adam hanya melihat dan berfikir secara logika.

Namun, buat semua wanita jangan kecewa dengan sikap pasangan yang kadang suka nyebelin. Pria juga harus memahami, banyak sisi wanita yang tidak bisa diungkapkan secara gamblang loh.

Berikut ini adalah 8 benda yang umumnya sering dibawa oleh wanita kemana-mana, so girl's, keep humble and stay strong ya.

1. Lipstik

Lipstik memang menjadi sebuah kewajiban nih guys. Pasalnya jika wanita lupa membawa lipstik, dia akan merasa dirinya kurang bersinar saat memberikan senyuman. Lipstik pasti selalu ada bagi wanita-wanita yang ingin tetap kece dan tampil cantik. Buat kamu hawa, kamu harus paham dong ya, jika wanitamu ketinggalan lipstik maka dia mungkin sering panik dan gak pedean sob.

2. Tisu Basah

Tisu basah atau tisu untuk bayi adalah barang wajib bagi para perempuan yang selalu menjaga dan mengutamakan kebersihan. Selain itu, tisu basah juga sangat praktis untuk digunakan. Buat cowok-cowok juga sering kok mintai tisu basah, eits.

3. Gadget

Gak hanya wanita aja nih guys, bagi pria yang ketinggalan gadget juga bisa kerepotan. Pasalnya, gadget adalah sarana utama untuk memenuhi kebutuhan komunikasi. Apa-apa sekarang sudah tersedia di gadget, so yang satu ini hal umum yang biasa dibawa oleh siapa aja ya.