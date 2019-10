JADWAL Shoppe Liga 1 Pekan 23 : Persib Vs Persebaya, PSM Vs Persija Jakarta & Persipura Vs Arema FC

JADWAL Shoppe Liga 1 Pekan 23 : Persib Vs Persebaya, PSM Vs Persija Jakarta & Persipura Vs Arema FC

LIGA 1 - Laga-laga pekan 23 kompetisi Liga 1 2019 akan kembali bergulir pada Jumat (18/10/2019), Sabtu (19/10/2019) dan Minggu (20/10/2019).

Setidaknya, ada beberapa laga Big Match yang akan tersaji antara lain Persib vs Persebaya, PSM vs Persija, Persipura vs Arema FC.

Laga pembuka pekan ini akan diawali oleh dua laga seru yakni Persela vs PSIS Semarang dan PSS Sleman vs Kalteng Putra.

Borneo FC yang bertindak sebagai tuan rumah akan menghadapi pemuncak klasemen sementara yakni Bali United.

Tim Serdadu Tridatu, julukan Bali United tentu akan mengusung misi meraih kemenangan dalam laga tersebut untuk semakin mengokohkan posisinya dipuncak klasemen sementara Liga 1 2019 serta menjauh dari rival-rival terdekatnya.

Persela Lamongan sebagai tuan rumah dijadwalkan akan menjamu PSIS Semarang di Stadion Surajaya, Lamongan, Jumat (18/10/2019).

Raihan tiga poin dibutuhkan oleh kedua tim dalam misinya menjauhi zona merah, serta mengakhiri tren negatif yang sedang dijalani oleh Persela maupun PSIS dalam lima laga terakhirnya.

Laskar Joko Tingkir, julukan Persela hingga kini masih menempati peringkat ke-15 dengan mengoleksi 20 poin dari 21 laga yang yang sudah dijalani.

Skuat asuhan Nil Maizar bahkan hanya mampu meraih satu kali kemenangan dalam lima laga terakhirnya, sisanya dua kali imbang dan dua kali menelan kekalahan.