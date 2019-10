Ashanty Syok Saat Didiagnosa Dokter Derita Penyakit Mematikan, Istri Anang Hermansyah Menangis!

Ashanty Syok Saat Didiagnosa Derita Penyakit Mematikan, Istri Anang Hermansyah Menangis!

Ashanty blak-blakan mengaku baru saja mendapat diagnosa terkena penyakit autoimun.

Hal itu diungkapkan Ashanty lewat postingan yang baru saja ia bagikan melalui akun instagram pribadinya.

Tampaknya Ashanty masih belum sepenuhnya percaya kalau penyakit tersebut bisa bersarang ditubuhnya.

Tapi bersyukurnya Ashanty tak sengaja melakukan check up hingga akhirnya ia bisa mengetahui segera Penyakit yang ia derita.

Artis Marcella Zalianty bahkan mengatakan kalau kini Ashanty sudah ditangani oleh orang yang tepat.

Hal itu disampaikan Marcella Zalianty lewat kolom komentar yang dipostingan Ashanty.

"Dr Terawan sangat baik, humble , mengusai dan very wise.. semoga lancar yah @ashanty_ash you are in the right hand.. insyallah," tulis istri Ananda Mikola ini.

Sebelumnya, kabar mengejutkan sekaligus tidak enak datang dari keluarga Anang Hermansyah.

Kali ini kabar yang menyenangkan itu datang dari istri Anang Hermansyah yakni Ashanty.

Ashanty mendadak didiagnosa mengidap penyakit autoimun, diketahui penyakit ini sendiri merupakan penyakit ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat.