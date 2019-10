Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan Daftar Calon Waketum PSSI, Pernah Jabat Plt Ketum PSSI 2016

PSSI - Hinca Panjaitan menjadi salah satu orang yang mendaftar sebagai bakal calon Wakil Ketua Umum (Ketum) PSSI periode 2019-2023.

Hinca tetap pada prinsip lamanya bahwa sepak bola adalah milik FIFA.

Hinca Panjaitan bukan tokoh baru dalam pentas sepak bola nasional.

Dia pernah menjabat beberapa pos strategis di PSSI.

Satu diantaranya adalah menjadi Plt Ketua Umum PSSI pada tahun 2016 lalu.

Belakangan, Hinca memang tidak lagi aktif di kepengurusan PSSI.

Akan tetapi, pria berusia 55 tahun itu tidak melepaskan dirinya dari aktivitas di bidang sepak bola.

"Main bola dengan anak-anak sambil ngajari 'the Rules of the Game sepak bola yang dibuat IFAB - FIFA sebagai panduan memainkan sepak bola," kata Hinca kepada Kompas.com.

Bahkan, Hinca masih tetap memegang prinsip bahwa sepak bola adalah milik FIFA.