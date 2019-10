Petualangan Seru Seorang Gadis di Cina Dalam Film Abominable

PONTIANAK - Disutradarai oleh Todd Wilderman dan Jill Culton, film berjudul Abominable ini mengisahkan tentang petualangan seorang gadis bersetting di Cina dan memiliki kisah seru petualangan seorang gadis muda bernama Yi.

Abominable akan membawa penonton dalam berpetualang dari Shanghai hingga ke pemandangan salju Himalaya yang menakjubkan.

Ketika sekelompok geng anak-anak yang secara tidak sengaja bertemu dengan Yeti muda yang tersesat.

Baca: Dian Sastro Hengkang Jadi Bintang Film, Ternyata Ini Profesi Barunya

Abominable juga menyoroti perjalanan gadis muda bernama Yi (Chloe Bennett), gadis remaja yang tinggal di sebuah rumah susun Shanghai bersama ibu dan neneknya.

Ia aktif bekerja mengumpulkan uang demi bisa menjalani mimpinya keliling Tiongkok.

Yi yang gemar bermain biola, suatu hari ini menemukan seekor Yeti yang tersesat dari rumahnya.

Baca: Reza Rahadian Miliki Wajah Remaja di Trailer Film Habibie & Ainun 3

Bersama teman-temanya itupun bertekad untuk menggebalikan sang Yeti ketempat asalnya demi bertemu bersama keluarganya.

Chloe Bennet (Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.) akan berperan sebagai tokoh utama bernama Yi.

Chloe Bennet sebelumnya ikut berpartisipasi dalam Marvel Rising: Secret Warriors dan juga Film komedi musikal Valley Girl yang akan datang.

Baca: Terlibat Film Imperfect Garapan Ernest Prakasa, Ini Karakter yang Diperankan Jessica Mila

Selain Chloe Bennet ada pula nama-nama beken lainnya seperti; Sarah Paulson (Glass) yang akan mengisi suara Dr. Zara. Eddie Izzard (Boyz in the Wood) pengisi suara Burnish, Tenzing Norgay Trainor (Wonder Pets!) akan mengisi suara Jin dan Michelle Wong yang akan mengisi suara ibu Yi.

Update berita pilihan

tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak