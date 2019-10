Ini 5 Hal yang Dilihat Seorang Pria, Ternyata Wanita Menyukai Si Humoris yang Cerdas

PONTIANAK - Terkadang kita berfikir semua sudah berjalan dengan baik.

Namun, banyak yang berbeda dari apa yang kita rasakan saat dekat dengan seorang wanita.

Penampilan sudah maksimal, semua sudah mantap, tetapi kadang masih ada ragu dalam hati. Takut kalau sang wanita nggak menyukai sesuatu dari mereka.

Apalagi saat mata mereka menilai kita dari atas sampai bawah. Menerawang ke dalam kata kita saat bertatapan, aduh apa yang mereka lihat yah?

Dilansir. dari Times of India. Dr. Gordon Datzer, penulis buku Looks: Why They Matter More Than You Ever Imagined berpendapat banyak wanita yang dapat mengetahui apakah pria di hadapannya cocok menjadi pasangannya atau tidak.

Wanita juga akan memperhatikan penampilan mereka selama beberapa menit. Nah. kira-kira apa saja ya?

I. Bentuk Tubuh Tinggi dan Besar

Nggak bisa dipungkiri kalau wanita pun memperhatikan penampilan pria saat bertemu. Tinggi dan berat badan adalah faktor utama yang diperhatikan wanita, dan umumnya mereka memilih pria bertubuh tinggi nan besar.

2. Style dan Kebersihan Tubuh