SIARAN LANGSUNG Liga Inggris Pekan Ini | Head to Head Southampton Vs Chelsea, Prediksi Line Up, Skor

Southampton Vs Chelsea Liga Inggris 2019/2020 pekan ke 8

SIARAN LANGSUNG Liga Inggris Pekan Ini | Head to Head Southampton Vs Chelsea Prediksi Line Up dan Skor

LIGA INGGRIS - Partai antara Southampton kontra Chelsea akan menjadi satu di antara laga yang tersaji di lanjuan Liga Primer Inggris pekan ke 8.

Pertandingan ini, dijadwalkan digelar dan kick off pada Minggu (06/10/2019) pukul 20.00 WIB malam ini.

Chelsea yang sejak beberapa musim terakhir selalu langganan big six (enema besar), hingga 7 pekan laga yang sudah dilalui mesti terdampar di posisi 9 klasemen sementara.

Sedangkan Southampton yang dalam laga ini berstatus sebagai tuan rumah, bertengger di posisi 16 klasemen sementara.

Posisi ini mau tak mau ditempati tim berjuluk Saints itu, lantaran baru mengumpulkan 7 poin dari 7 laga musim ini.

Dengan statusnya sebagai tuan rumah, Southampton kini punya peluang memperbaiki posisi klasemen.

Tentu dengan catatan Saints harus menundukkan The Blues (julukan Chelsea) di pertandingan yang dilangsungkan di Saint Mary's Stadium, kota Southampton itu.

Head to Head, Prediksi Line Up Hingga Skor Pertandingan

Southampton menjalani Liga Inggris 2019/2020 bak roller coaster.