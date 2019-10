Klasemen Liga 1 Shoppe 2019 Jelang Madura United Vs Persib Bandung & Kalteng Putra Vs Barito Putera

Klasemen Liga 1 Shoppe 2019 Jelang Madura United Vs Persib Bandung & Kalteng Putra Vs Barito Putera

LIGA 1 - Klasemen Liga 1 2019 mengalami perubahan pasca pertandingan Bhayangkara FC vs PSS Sleman pada lanjutan pekan ke-22, Jumat (04/10/2019).

Laga Bhayangkara FC Vs PSS Sleman merupakan satu-satunya yang digelar pada Jumat (04/10/2019).

Di Stadion PTIK, Jakarta Selatan, Bhayangkara FC kalah 0-2 dari Bhayangkara FC.

Dua gol Super Elang Jawa - julukan PSS Sleman dibukukan oleh Yevhen Bokhashvili pada menit 55' dan 90+1'.

Berkat hasil ini, PSS sukses meraih kemenangan setelah tiga pertandingan sebelumnya tanpa raihan poin penuh.

Anak asuh Seto Nurdiantoro itu juga berhasil naik satu setrip. PSS berada di posisi ketujuh dengan mengumpulkan 32 poin dari 22 laga.

Baca: JADWAL Siaran Langsung Liga 1 Hari Ini Sabtu (5/10) & LIVE Streaming Shoppe Liga 1 Indosiar

Baca: JADWAL FINAL Elite Pro Academy Liga 1 U16, LIVE PS Tira Vs Bhayangkara FC Live Mola TV, Siapa Juara?

Baca: LIVE STREAMING Bhayangkara Vs PS Tira Final Elite Pro Academy Liga 1 U16 LIVE Mola TV & LIVE TVRI

Sementara itu, Bhayangkara FC yang gagal memanfaatkan laga kandang harus puas tertahan di peringkat ke-10. Bhayangkara FC mengoleksi 24 poin dari 22 pertandingan.

Pada laga selanjutnya, tiga pertandingan akan dimainkan pada Sabtu (05/10/2019) yakni Perseru Badak Lampung FC vs Semen Padang, Kalteng Putra vs Barito Putera dan Madura United vs Persib Bandung.

Baca: JADWAL Siaran Langsung PS Tira Persikabo Vs Bhayangkara Final Elite Pro Academy Liga 1 U16 LIVE TVRI

Perseru Badak Lampung FC akan menjamu Semen Padang di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, pada pukul 15.30 WIB.