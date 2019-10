Jadwal Final Indonesia Masters 2019 - Della/Rizki vs Siti/Ribka vs Guo/Zhang vs Adnan/Mychelle

Indonesia mengirim tiga wakil dalam perebutan gelar final Indonesia Masters 2019 Super 100 yang berlangsung, Minggu (06/10/2019).

Dari tiga wakil tersebut, Indonesia sudah memastikan satu gelar setelah terjadi All Indonesian Finals di sektor ganda putri.

Babak final Indonesia Masters 2019 akan dihelat, di GOR Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur mulai pukul 12.00 WIB.

Babak final akan disiarkan langsung televisi nasional, TVRI.

Atau anda bisa menonton melalui live streaming serta memantau hasilnya via live score yang linknya bisa di lihat di bagian akhir berita ini.

Adapun tiga wakil Indonesia yang akan berlaga pada babak final, yakni Adnan Maulana/Mychelle Chrystine Bandaso dari sektor ganda campuran.

Adnan/Mychelle yang merupakan unggulan kelima dalam turnamen ini akan berhadapan dengan Guo Xinwa/Zhang Shuxian asal China.

Sementara itu, final sesama pemain Indonesia yakni Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta (4) vs Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto.

Sebelumnya, pasangan ganda Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta (4) mengalahkan Huang Jia/Zhang Shuxian (7/CHN), 21-12 23-21.