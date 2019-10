Umpah Umpah by Red Velvet, Duduki Chart Musik Pertama Pekan Ini

PONTIANAK - Tangga musik korea semakin hari semakin berkembang.

Seperti dilansir dari Billboard Korean Song, berikut ini daftar 10 lagu terbaik Korea versi Billboard. Yuk lihat:

1. Umpah Umpah - Red Velvet

2. Icy - iTZY

3. Lalalay - Sunmi

4. Pocha - Hwang In Wook

5. Fancy - TWICE

6. Flash - X1

7. Boy With Luv - BTS Featuring Halsey

8. Kill This Love - BLACKPINK

9. To You My Light - Maktub

10. Goodbye - WHEEIN (Prod. Jung Key)

