Jadwal Liga 2 Pekan 21 - Live TVOne Sriwijaya FC vs Blitar Utd & Persik vs Sulut U | Klasemen Liga 2 

Jadwal Liga 2 Pekan 21 Sabtu - Live TVOne Sriwijaya FC vs Blitar Utd & Persik vs Sulut Utd | Klasemen Liga 2

Dua pekan terakhir akan menjadi hal yang sangat krusial bagi tim-tim Liga 2 2019 baik Wilayah Timur maupun Wilayah Barat.

Sejumlah laga krusial akan berlangsung pada Pekan 21 yang akan berlangsung selama tiga hari, 7-9 Oktober 2019.

Sesuai jadwal, ada dua pertandingan yang akan disiarkan langsung TVOne, yakni Sriwijaya FC vs Blitar Unted dan Persik Kediri vs Sulut United.

Link live streaming dan live score Liga 2 2019 bisa anda lihat di bagian akhir berita ini.

Pertandingan Sriwijaya FC melawan Blitar United akan berlangsung, di markas Laskar Wong Kito, Gelora Sriwijaya Jakabaring, Kota Palembang, Sumsel.

Laga krusial Liga 2 Wilayah Barat ini dilangsungkan, pada Senin (07/10/2019) mulai pukul 15.30 WIB.

Pada hari yang sama, sebanyak lima pertandingan lainnya akan berlangsung antara lain pukul 15.30 WIB, yakni Perserang Serang vs PSPS Riau, Persibat Batang vs Cilegon United dan PSGC Ciamis vs PSMS Medan.

Sedangkan, dua partai lainnya dilangsungkan pada pukul 18.30 WIB antara Persita Tangerang vs BaBel United, sedangkan 20.30 WIB mempertandingkan, Persiraja Banda Aceh vs PSCS Cilacap.

Jadwal Liga 2 Pekan 21, 7-9 Oktober 2019

Senin (07/10/2019)