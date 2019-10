HASIL Barcelona Vs Inter Milan dan Lille Vs Chelsea | Lautaro Martinez & Tammy Abraham Cetak Gol.

LIGA CHAMPOINS - Barcelona kecolongan di menit ke tiga kala menjamu tamunya Inter Milan pada matchday 2 Grup F Liga Champions 2019-2020, di Camp Nou, Kamis (3/10/2019) pukul 02.00 WIB.

Lautaro Martinez mampu membobol gawang Barcelona untuk membawa Inter Milan unggul cepat melalui sontekan Lautaro Martinez.

Di tempat lain pertandingan Lille OSC vs Chelsea yang juga berlaga mulai pukul 02.00 WIB, Kamis (3/10/2019), berlangsung alot.

Duel Lille OSC vs Chelsea di Stadion Pierre Mauroy, Villeneuve-d'Ascq, Prancis tersebut berkesudahan 1-1 di babak pertama.

Chelsea lebih dulu unggul via Tammy Abraham di menit 22.

Ini menjadi gol perdana Tammy Abraham di ajang Liga Champions.

Hanya saja, gol Tammy Abraham dibalas Victor Osimhen menit 33.

Baca: UPDATE Klasemen Liga Champions Grup A-H | Hasil Lengkap Matchday 2 Champions League, Inter Tumbang

Baca: KLASEMEN Liga 2 - Selamat, Persiraja Jadi Tim Pertama Lolos Babak 8 Besar untuk Promosi Liga 1

Baca: Barcelona Vs Inter Milan Champions League 2019 LIVE SCTV Jam 02.00 WIB, Alexis Sanchez Masuk Line Up

Adapun sang jawara bertahan Liverpool menang 3-1 di babak pertama kala menjamu tamunya Salzburg, di Anfield.

Laga lainnya RB Leipzig Vs Lyon (0-1), Valencia Vs Ajax (0-2), dan Zenit Vs Benfica (1-0).

Skor ini sangat mungkin berubah karena masih menyisakan 45 menit pertandingan babak kedua.