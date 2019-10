TWITTER Error! Daftar Negara yang Terdampak, Penjelasan Resmi Pihak Pengembang dan Cara Mengatasi

TWITTER Error! Daftar Negara yang Terdampak hingga Penjelasan Resmi Pihak Pengembang

Media sosial Twitter mengalami gangguan secara global, Rabu (2/10/2019) sejak pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan penelusuran Tribunpontianak.co.id, pengguna akan kesulitan masuk atau login ke akun.

Selain itu, juga terkendala dalam mengirim pesan serta mention.

Menurut laman DownDetector, laporan dari pengguna Twitter soal masalah ini meningkat dari hanya 16, menjadi 1.333 bahkan bisa lebih karena hingga saat ini belum bisa diakses.

Gangguan itu tak hanya terjadi kepada para pengguna Indonesia, tetapi juga dirasakan oleh pengguna di beberapa negara lainnya.

Seperti Singapura, Bangkok, Manila, Jepang, Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, Prancis, Jerman, Inggris, Spanyol, Norwegia, Chicago, San Fransisco, Los Angeles, Brasil, Chicago, bahkan Australia.

We've been experiencing outages across Twitter and TweetDeck. You might have had trouble Tweeting, getting notifications, or viewing DMs. We're currently working on a fix, and should be back to normal soon.

"Ada gangguan pada Twitter dan Tweetdeck, Anda mungkin kesulitan mengirim cuitan, mendapatkan notifikasi, ataupun membuka DM. Kami sedang memperaikinya dan akan segera kembali normal," tulis akun @TwitterSupport.

Dikutip dari laman bersamatekno.com, ini Penyebab dan Cara Mengatasi Twitter Error