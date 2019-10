Seratusan Peserta Bersaing di Kejuaraan Badminton Pelajar

PONTIANAK - Seratusan peserta meramaikan persaingan kejuaraan badminton antar pelajar se-Kota Pontianak di Gedung Bulu Tangkis Pontianak Jalan Tabrani Ahmad. Kejuaraan ini dimulai Selasa (1/10/2019).

Kejuaraan ini, merupakan kerja sama Disporapar Pontianak bersama Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia( PBSI) Kota Pontianak.

Ketua Panitia pelaksana Marwanto mengatakan, adapun rincian peserta terdiri dari tingkat pelajar SD putra berjumlah 60 an peserta dan 20 an peserta kategori putri.

Untuk SMP putra diikuti 60 an peserta dan putri 20 an peserta.

Event ini khusus mempertandingkan nomor tunggal putra.

"Adanya kejuaraan ini sangat membantu PBSI terutama untuk memantau pemain untuk dibina di klub-klub," ujarnya kepada Tribun Rabu (2/10/2019)

Para peserta meski didominasi oleh pemain yang berlatih di klub namun atlet diluar klub juga memiliki teknik dan skill yang tidak kalah baik.

"Jadi setelah kejuaraan ini tinggal dilanjutkan misalnya untuk persiapan Popda dan lainya ," ujarnya.

Kejuaraan ini sebelumnya dibuka oleh Kadisporapar Pontianak Sy Saleh.

