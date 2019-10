KLASEMEN Lengkap Shopee Liga 1 2019/2020 | HASIL dan Jadwal Lengkap Liga 1 Pekan ke 22

KLASEMEN Lengkap Shopee Liga 1 | HASIL dan Jadwal Lengkap Liga 1 Pekan ke 22, Persija jakarta Belum Pernah Menang di Laga Tandang

LIGA 1 - Empat pertandingan dijadwalkan dalam lanjutan Shopee Liga 1 2019/2020 putaran ke 22 pada Rabu (02/10/2019).

Keempatnya yakni Persija Jakarta Vs Persela Lamongan, Persipura Jayapura Vs TIRA Persikabo, Arema FC Vs PSM Makassar, dan Persebaya Vs Pusamania Borneo

Namun, dua pertandingan dinyatakan ditunda.

Dengan demikian, hanya dua pertandingan saja yang dilangsungkan pada Rabu (02/10/2019).

Dua pertandingan tersebut yakni Persipura Jayapura Vs TIRA Persikabo yang digelar pada pukul 15.30 WIB.

Satu pertandingan lain yakni Arema FC Vs PSM Makassar pada malam harinya.

Persipura Jayapura Vs TIRA Persikabo berakhir dengan skor 3:0 untuk tuan rumah.

Tim Mutiara Hitam, julukan Persipura, menang berkat brace Todd Rivaldo Ferre dan pemain gaek Boaz Salossa.

Todd Rivaldo Ferre, yang mulai tenar sejak diboyong pelatih Timnas U-19 di bawah arahan pelatih Indra Sjafri itu melesakkan gol di kedua babak.