VIDEO: Kepsek SMPN 1 Pontianak Jelaskan Kiat Sekolahnya Masuk Tiga Besar Tingkat Nasional

PONTIANAK - Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Pontianak masuk dalam tiga besar dalam lomba sekolah sehat tingkat nasional 2019.

Kini SMP 1 Pontianak akan memperebutkan juara 1 sebagai sekolah sehat di Indonesia. Kepala SMPN 1 Pontianak, Yuyun Yuniarti saat diwawancarai ketika ada tim verifikator pusat yang datang mengucapkan rasa syukur atas prestasi, masuk tiga besar.

Ia mengungkapkan masuknya SMPN 1 Pontianak tiga besar lomba sekolah sehat tidak terlepas dari inovasi-inovasi yang dilakukan pihak sekolah bersama para siswanya.

"Seperti yang sudah saya sampaikan pada saat presentasi, jadi banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh SMPN 1 Pontianak. Sehingga terpilih menjadi yang terbaik ditingkat Kalbar dan saat ini masuk tiga besar ditingkat nasional," ucap Yuyun Yuniarti beberapa waktu lalu.

Inovasi memang dikembangkan untuk mewujudkan SMP 1 sebagai sekolah sehat.

Semuanya harus sehat, kantin sehat, kafe sehat.

Kemudian banyak kegiatan-kegiatan berbasis pada siswa dan dari setiap kegiatan itu bagaimana umpan balik mereka terhadap program disekolah, tentunya untuk perbaikan program selanjutnya.

"Karena untuk sekolah sehat ini harus terintegrasi beberapa stakeholder, mulai Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan lainnya saling bersinergi mewujudkan sekolah sehat," tambah Yuyun.

"Saat ini kami masuk tiga besar tingkat nasional untuk memperebutkan juara 1. Sebetulnya ada tiga kategori yang direbutkan, The Best Performance, The Best Achievement dan The Best Attitude. Kita tidak tahu nantinya ditempat yang mana kita akan raih," jelasnya.

Yuyun menegaskan untuk menjadi sekolah sehat tentunya pembinaan karakter pelajar menjadi sesuatu yang penting.

"Pembinaan karekter para pelajar adalah hal penting, kami melakukan itu melalui pembiasaan, tentunya kunci semua ada pada guru. Nah kalau pagi mereka menyambut siswa dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun," tegasnya. (*)

