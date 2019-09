Kabid Humas Polda Kalbar - Kombes Pol Donny Charles Go

700 Personel Polresta dan Polda Kalbar Akan Dikerahkan Pada Pelantikan Anggota DPRD Kalbar Besok

PONTIANAK - Sebanyak 700 personil keamanan disiapkan oleh Polda Kalbar dalam rangka mengamankan jalannya pelantikan anggota DPRD Provinsi Kalbar, pada Senin (30/9).

Hal itu diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go saat dikonfirmasi Tribun, Minggu (29/9).

Ia mengatakan, jumlah tersebut merupakan gabungan dari personil Polresta Pontianak dan Polda Kalbar. Personil, kata dia, akan dikerahkan agar prosesi pelantikan berjalan dengan aman dan lancar.

"Kita akan kerahkan sebanyak 700 personil, yang pasti personil Polresta Pontianak di back up Polda Kalbar akan all out mengamankan pelantikan besok," ujar Donny.

Donny juga menegaskan, bahwa personil yang dikerahkan dipastikan tidak ada yang bersenjata peluru tajam. Namun, ia tidak menampik bahwa akan ada potensi aksi unjuk rasa pada saat pelantikan anggota DPRD Provinsi Kalbar besok.

"Personil tidak ada yang bersenjata peluru tajam. Informasi ada aksi unjuk rasa, kita lagi upayakan agar aspirasinya bisa disampaikan dengan baik, tanpa mendatangkan banyak orang, apalagi mengikutsertakan anak sekolah," pungkasnya.

