Presenter Hesti Purwadinata Diblokir Syahrini Istri Reino Barack, Gara-garanya Cincin Ayam Goreng!

Siapa sangka kalau ternyata Hesti Purwadinata jadi korban blokir Syahrini yang paling lama?

Gayanya yang nyeleneh dan kocak saat jadi presenter memang mampu membuat penonton tertawa dan betah saat menontonnya.

Terkadang Ia juga suka memparodikan artis lain saat membawakan acara, termasuk Syahrini.

Tapi aksi jahilnya itu malah membuatnya jadi korban blokir penyanyi cetar itu.

Kolase Instagram .com/princessyahrini, hestipurwadinata Semua bermula pada tahun 2013 lalu.

Ia sempat meniru unggahan Instagram Syahrini yang memamerkan cincin berliannya.

Kala itu Syahrini sedang masuk rumah sakit dan berkata kalau Ia tidak sabar ingin memakai cincin berliannya dengan menampakkan tangannya.

Ia menulis ‘Can’t wait to wear this yellow diamond ring if i get better tmrw & get out of the hospital’ (Tak sabar untuk memakai cincin berlian kuning ini kalau aku sudah sembuh besok dan keluar dari rumah sakit)

Tidak lama kemudian, Hesti turut mengunggah jemari tangannya yang menggunakan cincin.

Tapi Ia mengganti cincin berlian itu jadi ayam goreng!