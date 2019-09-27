FOTO: SMP Negeri I Kota Pontianak Masuk Tiga Besar Dalam Penilaian Sekolah Sehat Tingkat Nasional
SMP Negeri I Kota Pontianak masuk tiga besar dalam penilaian sekolah sehat tingkat nasional 2019
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Gedung SMP Negeri I Pontianak, Jumat (27/9/2019). SMP Negeri I Kota Pontianak masuk tiga besar dalam penilaian sekolah sehat tingkat nasional 2019.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Gedung SMP Negeri I Pontianak, Jumat (27/9/2019). SMP Negeri I Kota Pontianak masuk tiga besar dalam penilaian sekolah sehat tingkat nasional 2019.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Gedung SMP Negeri I Pontianak, Jumat (27/9/2019). SMP Negeri I Kota Pontianak masuk tiga besar dalam penilaian sekolah sehat tingkat nasional 2019.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Gedung SMP Negeri I Pontianak, Jumat (27/9/2019). SMP Negeri I Kota Pontianak masuk tiga besar dalam penilaian sekolah sehat tingkat nasional 2019.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Kepala SMP Negeri I Pontianak, Yuyun Yuniarti (kanan) bersama tim verifikator lomba sekolah sehat tingkat nasional meninjau halaman SMP Negeri I Pontianak, Jumat (27/9/2019). SMP Negeri I Kota Pontianak masuk tiga besar dalam penilaian sekolah sehat tingkat nasional 2019.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Kepala SMP Negeri I Pontianak, Yuyun Yuniarti (tengah) bersama tim verifikator lomba sekolah sehat tingkat nasional meninjau halaman SMP Negeri I Pontianak, Jumat (27/9/2019). SMP Negeri I Kota Pontianak masuk tiga besar dalam penilaian sekolah sehat tingkat nasional 2019.
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Penulis: Anesh Viduka
Editor: Madrosid
Sumber: Tribun Pontianak