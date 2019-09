1 Falling Down the Stairs of Your Smile - The New Pornographers

Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini, Lihat yang Masuk Peringkat Pertama

PONTIANAK- Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat.

Wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membiusmu.

Ngomongin tentang musik, Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 wib.

1 Falling Down the Stairs of Your Smile - The New Pornographers

2 Summer Girl - HAIM

3 Pretty - Girlpool

4 21 - H.E.R

5 Dexter & Sinister - Elbow

6 Show Me More - Girl Ray

7 I’ll Die Anyway - Girl in Red

8 Breathless - Electric Youth

9 One of Us - Liam Gallagher

10 Change of Heart - Steve Buscemi’s Dreamy Eyes

VOLARE #1 SOUND

Edisi:26.09.2019

Host: Febi Resiana

Chart: Venny Sulika

