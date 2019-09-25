Carabao Cup
STREAMING Manchester United vs Rochdale Carabao Cup Malam Ini Pukul 02.00, LIVE MOLA TV & Live Score
STREAMING Manchester United vs Rochdale Carabao Cup Malam Ini Pukul 02.00, LIVE MOLA TV & Live Score
STREAMING Manchester United vs Rochdale Carabao Cup Malam Ini Pukul 02.00, LIVE MOLA TV & Live Score
CARABAO CUP - Laga Manchester United vs Rochdale akan tersaji dini hari ini, pukul 02.00 WIB dalam Carabao Cup babak ketiga Carabo Cup 2019/2020.
Laga pada Kamis (26/9/2019) dini hari ini akan tersaji di markas Manchester United, di Old Trafford, Kota Manchester.
Mola TV akan menyiarkan dua pertandingan tersebut, pada dini hari ini.
Anda bisa menyaksikan kedua pertandingan tersebut melalui live streaming atau memantau hasilnya via live score.
Link live streaming dan live score bisa anda lihat di di bagian bawah berita ini.
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Selain Manchester United, dua tim divisi utama Liga Inggris, Liverpool dan Chelsea malam ini akan berlaga pada babak ketiga Carabo Cup 2019/2020, pada Kamis (26/9/2019) dini hari.
Chelsea akan menghadapi lawan mudah, klub dari divisi dua Liga Inggris, Grimsby Town, di Stamford Bridge, Kota London.
Sedangkan, Liverpool juga akan bertandang ke markas klub divisi satu Liga Inggris, MK Dons, di Stadion Milton Keynes.
Dua laga ini akan dilangsungkan pada waktu yang sama, yakni pukul 01.45 WIB.
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