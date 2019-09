Pasang Virtual Hologram Assitant, Yuks Intip Puskesmas Jaman Now di Pontianak Selatan

PONTIANAK - Kepala UPTD Puskesmas Gg Sehat Pontianak Selatan Nuzulisa Zulkifli mengharapkan dapat meraih akreditas dengan nilai paripurna. Hal tersebut berarti terdapat peningkatan dari sebelumnya yang masih madya menjadi paripurna.

"Kami ingin meraih nilai predikat sebagai peraih akreditasi paripurna. Jadi tingkatan yang paling tinggi itu adalah paripurna dengan segala kualitas layanan yang telah diberikan kepada masyarakat," ujarnya sesaat usai mendampingi Walikota Pontianak Menijau Layana Puskesmas Gg Sehat dan Menyambut Tim Surveyor reakreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Rabu (25/9/2019)

Nuzulisa menuturkan pihaknya telah membuatkan sekodi inovasi yang diharapkan bisa untuk meningkatkan drajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Gg Sehat Pontianak Selatan.

Salah satu sekodi inovasi tersebut dipaparkan Nuzulisa adalah dengan berusaha mewujudkan puskesmas kekinian atau puskesmas jaman now.

"Kalau prinsip saya tidak ada lagi istilah puskesmas nine one one. Buka jam 9 pagi dan tutup jam 11 siang. Tidak ada lagi antran yang lama di ruang tunggu yang panas, oleh karena itu kami fasilitasi kendala itu dengan inovasi kami," ujarnya.

Puskesmas Gg Sehat saat ini telah melayani sistem antrean online dan pengambilan nomor antrean kekinian yang berbasis IT.

Bahkan Nuzulisa mengklaim memiliki layanan inovasi terbaru dan mungkin satu satunya diterapkan di Puskesmas Seluruh Indonesia yaitu Virtual Hologram Assitant yang disingkat dengan Vitha Menyapa.

"Vitha Menyapa akan memberikan berbagai macam informasi dan memberikan arahan kepada pasien yang berkunjung. Sehingga mata rantai untuk penambahan SDM dapat diputus dengan Vitha," ujarnya.

Ia juga mengatakan Vitha tersebut juga bersifat interaktif. Jika tersambung dengan jaringan internet dan sedang online kemudian ada pasien yang bertanya berkaitan dengan layanan puskesmas, maka jawaban akan langsung bisa diberikan ke pasien.

Dalam segi pelayanan medis, Nuzulisa memaparkan setiap satu bulan sekali akan ada satu dokter spesialis anak dan spesialis kandungan yang akan bertugas di Puskesmas untuk memberikan konseling dan pemeriksaan.

"Disini memang tidak punya tenaga tetap untuk dokter spesialis. Akan tetapi kami telah menggandeng dokter spesialis anak dan kandungan untuk berkunjung sebulan sekali memeriksa dan memberikan konseling," pungkasnya. (*)

