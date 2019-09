Ria Ricis Ikut Perankan Film Hayya yang Dibintangi Amna Hassah Sahab, Berikut Sinopsisnya

PONTIANAK - Banyak diperbincangkan tanah air, film Hayya: The Power of Love 2 merupakan sekuel dari film212: The Power of Love dimana kini Rahmat memutuskan untuk menjadi wartawan dan relawan di berbagai tempat yang terkena bencana, salah satunya adalah kamp pengungsian perbatasan di Palestina.

Datang dari kisah nyata, film Hayya Disutradarai oleh Jastis Arima, perjalanan Rahmat sebagai relawan akhirnya mempertemukannya dengan seorang Gadis bernama Hayya yang diperankan oleh Amna Hassah Sahab.

Baca: Fakta Unik dan Menarik Film Ramboo, Miliki Senjata Mematikan

Tidak disangka-sangka, pertemuannya dengan Hayya yang merupakan seorang yatim-piatu, mengubah kehidupan Rahmat sekaligus keluarga besarnya.

Berikut ulasan sinopsisnya:

Dihantui perasaan bersalah dan dosa di masa lalu, Rahmat (32th) seorang jurnalis yang sedang belajar memahami arti tentang cinta dan keimanan merasa perlu melakukan hal yang berbeda dalam proses hijrahnya.

Rahmat pun akhirnya memutuskan untuk menjadi relawan kemanusiaan di camp pengungsian perbatasan Palestina.

Saat bertugas menjadi relawan kemanusiaan dan jurnalis di daerah tersebut, ia bertemu sosok Hayya (5th) gadis lugu yatim piatu korban konflik di palestina.

Baca: 3 Film Indonesia Tembus Komite Oscar 2020, Kucumbu Tubuh Indahku & Ini Dua Judul Lainnya

Kehadiran Hayya banyak membawa perubahan terhadap kehidupan Rahmat, hingga suatu ketika Rahmat harus kembali ke Indonesia karena harus menikah dengan Yasna, membuat Hayya terluka.

Hubungan Rahmat, Hayya dan Yasna tiba-tiba berubah menjadi kompleks, lucu dan menegangkan.

Film ini juga diperankan oleh Fauzi Baadila, Adhin Abdul Hakim, Amna Hasanah Sahab, Meyda Sefira, Hamas Syahid, Fajar Lubis, Asma Nadia dan Ria Ricis.

Baca: Midway, Film Sejarah Perang Dunia ke-11 Bersama Nick Jonas