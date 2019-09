Carabao Cup LIVE Mola TV Arsenal, Tottenham hingga Juara Bertahan Manchester City Tanding Malam Ini

CARABAO CUP - Carabao Cup memanggungkan empat pertandingan malam ini tepatnya, Rabu (25/9/2019) dini hari WIB.

Tiga tim elite Liga Inggris tampil menghadapi lawan-lawannya yakni Colchester United vs Tottenham, Arsenal vs Nottingham Forest dan Preston North vs Manchester City.

Kemudian Portsmouth menjamu Southampton.

Mola TV menyiarkan langsung empat pertandingan Rabu (25/9/2019) mulai pukul 01.40 dini hari WIB.

Baca: Klasemen Liga Inggris, Hasil & Top Skor : Mimpi Buruk Chelsea & MU, Liverpool Digdaya, Man City ?

Baca: Jadwal Liga Inggris Pekan 7: LIVE MolaTV & TVRI Manchester United Vs Arsenal | Klasemen Liga Inggris

Apa Carabao Cup?

Piala EFL (bahasa Inggris: EFL Cup) dulu dikenal sebagai Piala Liga, saat ini juga disebut Piala Carabao (bahasa Inggris: Carabao Cup) sesuai dengan sponsor, adalah satu kompetisi sepak bola profesional di Inggris.

Seperti Piala FA, format kompetisi yang digunakan adalah sistem gugur.

Piala Liga diikuti 92 klub dengan 20 klub berasal dari Liga Utama Inggris dan 72 klub dari English Football League.

Berbeda dengan Piala FA, babak semi final pada kejuaraan ini dimainkan dalam 2 pertandingan.