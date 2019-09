Ussy Sulistiawaty Bongkar Aib Rumah Tangga, Borok Andhika Pratama Hingga Pingsan Saat Bertengkar

Menjadi salah satu pasangan suami istri idaman, rupanya pertengkaran Ussy Sulistiawaty dan Andhika Pratama justru dibongkar kedua putri mereka, Amel dan Ara.

Bahkan terang-terangan, Amel dan Ara mengatakan Ussy Sulistiawaty sampai pingsan saat bertengkar dengan Andhika Pratama.

Pingsan saat bertengkar dengan Andhika Pratama, Ussy Sulistiawaty pun harus membongkar kebohongan rumah tangganya di depan Amel dan Ara.

Buka-bukaan antara Ussy Sulistiawaty dan Andhika Pratama ini tampak terlihat di vlog Ussy Andhika Official yang dipublish pada Jumat (6/9/2019).

Dalam video tersebut, terlihat bila Ussy Sulistiawaty dan Andhika Pratama mengajak Amel dan Ara dalam video tersebut.

Awalnya, Andhika Pratama tampak menanyakan kepada Amel dan Ara, apakah keduanya mengetahui bila dirinya merokok.

Tanpa diduga rupanya Amel dan Ara mengaku telah mengetahui sejak lama bila Andhika Pratama adalah seorang perokok.

Amel & Ara telah mengetahui hal tersebut sejak tahun 2017 dan lebih memilih untuk diam.

Mengetahui hal itu, Andhika Pratama pun cukup terkejut.

"Selama ini yang nggak ngebolehin papa ngerokok kan Mama, nggak ngerokok di depan kalian, and I agree with that," kata Andhika Pratama.