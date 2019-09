Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Pekan 2 Selasa Malam, Barca Vs Inter | Klasemen Liga Champions

LIGA CHAMPIONS - Liga Champions Musim 2019/2020 Pekan Kedua atau matchday kedua akan kembali tersaji, pada Selasa (01/10/2019) malam WIB hingga Kamis dini hari WIB.

Laga-laga seru dan menarik di Liga Champions akan disiarkan langsung SCTV.

Link live streaming di bagian akhir artikel ini.

Matchday kedua Liga Champions 2019-2020 ini akan menyuguhkan sejumlah laga besar atau big match.

Mulai dari laga Juventus Vs Bayer Leverkusen, Tottenham Vs Bayern Munich, Liverpool Vs Salzburg hingga super big match Barcelona Vs Inter Milan.

Berikut Jadwal Matcday 2 Liga Champions 2019-2020:

* 01.10. 23:55 WIB: Atalanta Vs Shakhtar

* 01.10. 23:55 WIB: Real Madrid Vs Club Brugge

* 02.10. 02:00 WIB: Crvena zvezda Vs Olympiakos Piraeus