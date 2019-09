JADWAL Liga Spanyol Pekan 6 Rabu - Barcelona vs Villareal, Real Madrid vs Osasuna | Klasemen LaLiga

Jadwal Liga Spanyol Pekan 6 Rabu Dini - Barcelona vs Villareal, Real Madrid vs Osasuna | Klasemen LaLiga

LALIGA - LaLiga Liga Spanyol Musim 2019/2020 memasuki pekan keenam yang bakal dihelat tiga hari sejak Rabu hingga Jumat (25-27/09/2019).

Anda bisa menyaksikan laga-laga seru Liga Spanyol melalui MAXstream dan Bein Sports atau anda bisa memantau hasilnya melalui live score.

Link live streaming dan live score bisa anda bisa lihat di bagian akhir artikel ini.

Baca: Jadwal Liga Inggris Pekan 7: LIVE MolaTV & TVRI Manchester United Vs Arsenal | Klasemen Liga Inggris

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Pekan 2 Selasa Malam, Barca Vs Inter | Klasemen Liga Champions

Laga pembuka pekan ke-6 Liga Spanyol sendiri akan menyajikan pertandingan antara Valladolid vs Granada CF, pada Rabu (25/09/2019) mulai pukul 00.00 WIB.

Sejam kemudian, ada laga antara Real Betis yang kedatangan tamu Levante, pada pukul 01.00 WIB.

Kemudian, pada hari yang sama akan menyajikan big match antara Barcelona melawan Villarreal, pada pukul 02.00 WIB.

Baca: LIVE HDTVKU, Jadwal Siaran Langsung Korea Open 2019 Selasa: Ada Tontowi/Winny & Praveen/Melati

Sehari kemudian, tepatnya Kamis (26/09/2019), sebanyak lima pertandingan akan berlangsung dimulai laga Leganes vs Athletico Bilbao dan Real Mallorca vs Atletico Madrid, pukul 00.00 WIB.

Dua laga terakhir akan menyajikan Valencia vs Getafe, pukul 00.10 WIB, kemudian pukul 02.00 WIB, laga Real Madrid vs Osasuna.

Tiga laga akan menjadi penutup Liga Spanyol Pekan keenam, pada Jumat (27/09/2019).

Eibar vs Sevilla (00.00 WIB), 01.00 WIB Celta Vigo vs Espanyol dan ditutup laga antara Real Sociedad vs Alaves pukul 02.00 WIB.

Baca: HASIL Badak Lampung Vs TIRA - Imbang, Posisi Tira Terancam Disalip Madura United di Klasemen Liga 1

Baca: KLASEMEN Liga 1 - Persib Salip Bhayangkara FC, Persija Gusur PSIS, Semen Padang di Zona Degradasi

Jadwal Lengkap Liga Spanyol Pekan 6 pada Rabu (25/09/2019, Kamis (26/09/2019) dan Jumat (27/09/2019):

Rabu (25/09/2019

00:00 - Valladolid vs Granada CF