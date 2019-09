Jadwal Liga Inggris Pekan 7: LIVE MolaTV & TVRI Manchester United Vs Arsenal | Klasemen Liga Inggris

LIGA INGGRIS - Premier League Liga Inggris Musim 2019/2020 akan memasuki matchweek ketujuh atau pekan ke-7.

Laga pekan ke-7 akan dilangsungkan selama empat hari, mulai Sabtu (28/09/2019) hingga Selasa (01/10/2019) dini hari WIB.

Laga pembuka akan menyajikan pertandingan antara Sheffield United vs Liverpool, pada Sabtu (28/09/2019) pukul 18.30 WIB.

Pertandingan Liga Inggris bisa anda saksikan melalui Mola TV atau TVRI. (link live streaming ada di bagian akhir artikel ini).

Pada pukul 21.00 WIB hari yang sama, sebanyak enam laga akan dilangsungkan di antaranya Aston Villa vs Burnley.

Kemudian, Bournemouth vs West Ham United, Chelsea vs Brighton and Hove Albion serta Crystal Palace vs Norwich City.

Dua pertandingan lainnya, yakni antara Tottenham Hotspurs melawan Southampton, kemudian Wolverhampton versus Watford City.

Pada hari yang sama, laga penutup akan tersaji pada pukul 23.30 WIB antara Everton melawan Manchester City.

Dua laga Pekan 7 akan dilangsungkan, pada Minggu (29/09/2019) pukul 22.30 antara Leicester vs Newcastle United.

Kemudian, partai penutup akan menyajikan big match antara Manchester United vs Arsenal, pada Selasa (01/10/2019) pukul 02.00 WIB.

Jadwal Liga Inggris Pekan 6, Sabtu (28/09/2019) hingga Selasa (01/10/2019)

Sabtu (28/09/2019)

18:30 - Sheffield Utd vs Liverpool

21:00 - Aston Villa vs Burnley