SEDANG LIVE, Link Live STREAMING Bologna Vs AS Roma Liga Italia, Fonseca Pasang Dzeko & Mkhitaryan

LIGA ITALIA - Sedang berlangsung Bologna Vs AS Roma yang menjadi satu diantara laga yang tersaji pada lanjutan Liga Italia Serie A pekan ke-4 Minggu (22/09/2019).

Pertandingan Bologna vs AS Roma mulai kick off pada pukul 20.00 WIB.

Anda bisa menyaksikan laga ini di Bein Sport.

Anda juga bisa menyaksikan melalui live streaming melalui aplikasi Maxstream.

Panduan dan link kami sediakan di akhir artikel ini.

Pada laga ini, Pelatih AS Roma, Paolo Fonseca memasang dua stikernya, Edin Dzeko dan Henrikh Mkhitaryan sebagai starter.

Berikut Line Up AS Roma :

Pada giornata 4, AS Roma harus meraih hasil maksimal lawan Bologna.

Pasalnya, dalam tiga laga yang sudah dimainkan, Il Gialorossi - julukan AS Roma hanya menang 1 kali dan 2 kali seri.