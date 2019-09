LIVE SCORE & LIVE STREAMING Bologna Vs AS Roma Liga Italia Serie A, Tonton di Bein Sports MAXstream

LIVE SCORE & LIVE STREAMING Bologna Vs AS Roma Liga Italia Serie A, Tonton di Bein Sports MAXstream

LIGA ITALIA - Bologna Vs AS Roma menjadi satu diantara laga yang tersaji pada lanjutan Liga Italia Serie A pekan ke-4 Minggu (22/09/2019).

Pertandingan Bologna vs AS Roma mulai kick off pada pukul 20.00 WIB.

Laga yang mempertemukan Bologna vs AS Roma direncanakan akan ditayangkan di Bein Sport.

Anda bisa menyaksikan melalui live streaming melalui aplikasi Maxstream.

Panduan dan link kami sediakan di akhir artikel ini.

Pada giornata 4, AS Roma harus meraih hasil maksimal lawan Bologna.

Baca: LIVE SCORE & LIVE STREAMING Juventus Vs Verona Liga Italia Serie A Malam Ini! Dybala & Ramsey Main?

Baca: DERBY DELLA MADONNINA Liga Italia! LIVE Streaming AC Milan Vs Inter Milan, LIVE SCORE Milan Vs Inter

Baca: JADWAL Liga Italia Serie A LIVE BeIN Sports: Derby Della Madonina Milan Vs Inter, Juventus Vs Verona

Pasalnya, dalam tiga laga yang sudah dimainkan, Il Gialorossi - julukan AS Roma hanya menang 1 kali dan 2 kali seri.

Setelah imbang lawan Genoa dan Lazio, AS Roma baru memetik kemenangan saat lawan Sassuolo 4-2 di giornata 3.

Di kancah Eropa, AS Roma kembali menunjukkan kedigdayaannya dengan mengalahkan klub asal Turki Basaksehir di partai perdana Grup J Liga Europa 2019/2020.