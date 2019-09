Kabar Tak Enak Datang Dari Ivan Gunawan Sahabat Ruben Onsu, Nikita Mirzani Dituding Jadi Penyebabnya

Kabar tak enak datang dari presenter sekaligus desainer ternama Ivan Gunawan.

Kerap tampil menghibur para penonton dengan lawakannya yang khas, Ivan Gunawan justru dikabarkan sakit hingga terbaring di rumah sakit.

Kabar tak enak itu pun dikabarkan sendiri oleh Ivan Gunawan melalui instagram pribadinya.

Diketahui Rabu ( 18/9/2019), Ivan Gunawan tampak terbaring lemas di Rumah Sakit Royal Taruma.

Dari keterangan fotonya, Ivan Gunawan menyebut bila dirinya sedang sakit dan membutuhkan istirahat.

"Being sick is just your body’s way of saying you’re way too awesome and you need to slow down so everyone else can catch up," tulis Ivan Gunawan.

Namun tak Ivan Gunawan sendiri tak menyebut penyakit apa yang membuatnya sampai harus dirawat.

Ivan Gunawan hanya mencantumkan tagar yang mengingatkan dirinya perlu istirahat setelah kerja terlalu keras.

#selfreminder, #selflove, #workHARD, #playHARD, dan #istiraHARD tulis Ivan Gunawan lagi.

Mendengar kabar tersebut, Ivan Gunawan lantas mendapat perhatian dari rekan-rekan sesama artis.