Edi Kamtono: Pengembangan Wisata Sungai Kapuas Amanah Presiden Jokowi

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono memberikan sambutan pada acara pembukaan Pontianak Internasional Dragon Boat (PIDB) mengucapkan syukur atas terselenggaranya kegiatan ini.

"PIDB ini pertama kali kita laksanakan dan kita rangkaian dengan momen kulminasi," ucap Edi Kamtono, Jumat (20/9/2019).

Kegiatan ini bagian dari pengembangan Sungai Kapuas untuk menjadikannya tempat wisata dan ini sesuai amanah presiden yang meminta pengembangan wisata di Sungai Kapuas.

Selain itu, olahraga dayung diharapkannya menjadi olahraga andalan Kalbar dan Pontianak khususnya serta mampu memacu prestasi olahraga lainnya.

Disampaikan Edi Kamtono, kegiatan PIDB ini dirangkaikan juga dengan Khatulistiwa Run yang akan dilakukan 22 September nanti.

"Saya ucapkan terimakasih pada Gubernur Kalbar yang memberikan motivasi untuk menjadikan Pontianak terus maju dan berinovasi," pungkas Edi Kamtono

