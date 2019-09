I’ll Die Anyway - Girl in Red

Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini, I’ll Die Anyway - Girl in Red Peringkat Pertama

PONTIANAK- Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat, wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membius mu.

Ngomongin tentang musik, Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 wib.

Baca: Summer’s Song by Villagers Duduki Peringkat Pertama, Ini Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini

Baca: Perjalanan Radio Volare Dari Tahun 1970

1 I’ll Die Anyway - Girl in Red

2 I’ll Be Back Someday - Tegan and Sara

3 neon - Lykke Li

4 Brew - Declan McKenna (Regurgitated)

5 I Turned My Back on the Written Word - Generationals

6 Summer Girl - HAIM

7 Summer’s Song - Villagers

8 Falling Down the Stairs of Your Smile - The New Pornographers

9 Pretty - Girlpool

10 21 - H.E.R

Update berita pilihan

tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak