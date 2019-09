SIARAN Langsung Liga Europa LIVE SCTV : Manchester United Vs Astana, Eintracht Frankfurt Vs Arsenal

SIARAN Langsung Liga Europa LIVE SCTV : Manchester United Vs Astana, Eintracht Frankfurt Vs Arsenal

LIGA EUROPA - Setelah laga-laga Liga Champions tuntas digelar sepanjang Selasa (17/9/2019), Rabu (18/09/2019) dan Kamis (19/09/2019).

Para pencinta sepakbola dunia akan kembali dimanjakan dengan Liga Europa pada Kamis (19/09/2019) malam WIB dan Jumat (20/09/2019) dinihari WIB.

Dalam laga Liga Europa malam ini, banyak pertandingan yang seru untuk ditonton.

Sejumlah laga itu yakni Liga Europa Qarabag vs Sevilla, Eintracht Frankfurt vs Arsenal, AS Roma vs Istanbul Basaksehir, dan Manchester United vs Astana.

Dua pertandingan yang paling ditunggu mungkin adalah Eintracht Frankfurt vs Arsenal dan Manchester United vs Astana.

Manchester United vs Astana digelar di Stadion Old Trafford, Jumat (20/9/2019), pukul 02.00 WIB.

Baca: Daftar Skuat Manchester United di Liga Eropa 2019/2020, 24 Pemain ! Ada De Gea, Pogba & Juan Mata ?

Baca: Manchester United Masuk Grup Neraka Usai Hasil Drawing Liga Europa 2019-2020, Arsenal Relatif Mudah

Pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit asal Prancis, yakni Francois Letexier.

Sama seperti Eintrach Frankfurt dan Arsenal, Manchester United dan Astana belum pernah bertemu di kompetisi apapun sebelumnya.

Oleh sebab itu pertandingan Liga Europa grup L ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua tim.