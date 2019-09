JADWAL Liga 2 2019 Pekan 18 - LIVE TVONE, Persita Vs PSMS, Persik Vs Mitra Kukar, Sriwijaya & PSIM

JADWAL Liga 2 2019 Pekan 18 - LIVE TVONE, Persita Vs PSMS, Persik Vs Mitra Kukar, Sriwijaya FC & PSIM

LIGA 2 - Laga antara Persik Kediri vs Persiba Balikpapan menjadi partai penutup Liga 2 2019 Pekan 17 yang berakhir, pada Kamis (19/09/2019).

Namun, dalam dua hari mendatang, Liga 2 2019 Pekan ke-18 akan kembali bergulir selama tiga hari, pada Sabtu hingga Senin (21-23/09/2019).

Pada partai pembuka Pekan 18 akan menyajikan laga seru antara sang pemuncak klasemen sementara Wilayah Barat, Sriwijaya FC.

Sriwijaya FC akan kedatangan tamu Persiba Batang di markasnya, Stadion Gelora Sriwijaya, Kota Palembang, pada Sabtu (21/09/2019) mulai pukul 15.30 WIB.

Pada hari dan waktu yang sama, ada satu partai lain yakni antara BaBel United melawan PSPS Riau, di Stadion Kaharuddin Nasution, Kota Pekanbaru.

Selanjutnya, pada Hari Minggu (22/09/2019) menyajikan pertandingan terbanyak dengan lima laga, termasuk big match antara Persita Tangerang vs PSMS Medan, pukul 15.30 WIB.

Pada hari dan waktu yang sama empat laga lainnya direncanakan akan bertanding antara lain, Martapura FC vs Persewar Waropen, PSBS Biak vs Sulut United, PSCS Cilacap vs Perserang Serang dan PSGC Ciamis vs Cilegon United.

Sehari kemudian, empat pertandingan akan tersaji termasuk laga big match penguasa klasemen sementara Wilayah Timur, Persik Kediri yang akan melawan Mitra Kukar.

Laga ini akan berlangsung di markas Persik Kediri, Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur, pada Senin (23/09/2019) pukul 15.30 WIB.