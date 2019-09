WWF Kalbar Jambore Lingkungan Hidup 2019

Ketua Panitia Rahmat Ilahi

SINTANG - WWF Indonesia program Kalimantan Barat bersama NPO Aku Belajar menggelar Jambore Lingkungan Hidup yang ke-IV.

Kegiatan ini mendatangkan 54 peserta yang seluruhnya merupakan pelajar lima sekolah menengah di Kabupaten Sintang.

Adapun sekolah-sekolah tersebut ialah SMA Negeri 1 Sintang, MAN 1 Sintang, SMK 1 Tebelian, SMA Mujahidin Sintang, dan SMA 1 Kelam Permai yang dimana masing-masing sekolah mengirimkan 12 perwakilan siswa-siswinya, kecuali SMA Mujahidin yang mengirimkan 6 orang siswi.



Kegiatan yang berlangsung tiga hari ini diisi dengan penyampaian materi diantaranya kerelawanan oleh Rahmat Ilahi, Hydroponic oleh Heidi Gusmayadi, Do It Yourself oleh Gusti M. Andi Maulana, Creative Social Media oleh Mia Islamidewi, SDGs oleh Choiriah Triliani, Team Management oleh Indra Dwi Prasetya serta aksi peduli sampah dengan dibekali materi oleh Harun perwakilan Trash Hero Sintang.

Diselingi dengan outbond, ice breaking serta malam keakraban yang menampilkan bakat-bakat peserta seperti menyanyi, menari dan bermain alat musik.

Dengan adanya Jambore Lingkungan Hidup ini diharapkan para peserta khususnya kaum milenials dapat lebih peka terharap kondisi lingkungan sekitar.

Serta rencananya akan diadakan pula lomba zona hijau sekolah yang diikuti oleh masing-masing sekolah peserta JLH 2019 ini juga akan dilakukan monitoring oleh panitia mengenai perkembangan action plan sebagai aksi nyata setelah diselenggarakannya JLH 2019. (*)