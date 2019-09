World Clean Up Day akan Diselenggarkaan di Kalbar, Mewujudkan Indonesia Bersih Sampah

PONTIANAK - World Clean Up Day (WCD) untuk Mewujudkan Indonesia Bersih Sampah 2025 akan dilaksanakan di Kalimantan Barat.

Kembali di tahun 2019 ini, WCD bersama Pemerintah Kota Pontianak akan melakukan aksi bersih-bersih pada hari Sabtu, 21 September 2019 di Waterfront Pontianak mulai pukul 06.30 WIB.

WCD adalah aksi bersih-bersih terbesar di dunia yang dilakukan serentak di 158 negara.

Co Leader WCD , Mas Ariandi Kurniawan (Co. Leader) mengatakan WCD dinaungi oleh Let’s Do It World, sebuah gerakan di Estonia yang didirikan bersama oleh para pendiri yang berasal dari Asia (termasuk Indonesia), Amerika, Eropa, Afrika dan Osenia dengan tujuan untuk membebaskan planet dari permasalahan sampah sejak tahun 2014.

Aksi serupa juga pernah diadakan pada tahun 2017 dan 2018 di Taman Alun-Alun Kapuas, Pontianak.

Baca: Jeffray Edward Siap Bertatung Pada Pilkada Kabupaten Sintang 2020

Baca: Link LIVE STREAMING Chelsea Vs Valencia Liga Champions Jam 02.00 WIB, Debut Anyar Frank Lampard

"Selain Kota Pontianak, beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat juga melakukan aksi bersih-bersih di waktu yang bersamaan pada lokasi yang berbeda seperti Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sintang dengan melibatkan Pemerintah, organisasi/komunitas serta banyak pihak yang mendukung terwujudnya sinergi untuk mewujudkan Indonesia Bersih Sampah 2025 ," jelasnya.

Hal ini juga mengacu pada peraturan Presiden No. 97/2017 adalah peta menuju Indonesia Bersih Sampah 2025.

Peraturan Presiden ini lebih seperti tatanan formal yang perlu dipenuhi dan dipatuhi oleh setiap daerah yang ada.

Setiap daerah di Indonesia diharapkan dapat membuat rencana kerja mereka sendiri untuk mencapai misi dari Indonesia Bersih Sampah 2025.

Dengan makin meningkatnya penggunaan plastik dari tahun ke tahun di berbagai negara, serta maraknya pembuangan sambah sembarangan oleh semua kalangan, maka perlu kepedulian kita sebagai pribadi dan masyarakat dalam pembentukan karakter generasi penerus bangsa.

Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan permasalahan sampah. Untuk itu diharapkan peran serta dan semangat kerjasama dari seluruh komponen masyarakat.

Harapannya permasalahan sampah dapat diselesaikan dan tidak ada lagi masalah yang timbul karena sampah.

" Sebagai jawaban dari permasalahan tersebut, World Clean Up Day (WCD) bersama Pemerintah berusaha mewujudkan harapan Indonesia Bersih Sampah 2025," pungkasnya.

Update berita pilihan

tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak