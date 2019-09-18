Liga Champions

SEDANG Live, Link LIVE Streaming & Live Score Inter Milan Vs Slavia, Skor Masih Sama Kuat 0-0

SEDANG Live, Link LIVE Streaming & Live Score Inter Milan Vs Slavia, Skor Masih 0-0, Conte Pasang Lukaku

SEDANG Live, Link LIVE Streaming & Live Score Inter Milan Vs Slavia, Skor Masih Sama Kuat 0-0
(Instagram/@united_basis)
SEDANG Live, Link LIVE Streaming & Live Score Inter Milan Vs Slavia, Skor Masih 0-0, Conte Pasang Lukaku 

SEDANG Live, Link LIVE Streaming & Live Score Inter Milan Vs Slavia, Skor Masih 0-0, Conte Pasang Lukaku

LIGA CHAMPIONS - Sedang berlangsung Inter Milan VS Slavia Praha yang tersaji pada matchday 1 Liga Champions 2019-2020.

Laga ini sendiri berlangsung di markas Inter Milan, Stadion Giuseppe Meazza, Selasa (17/09/2019) mulai pukul 23.55 WIB.

Skor masih 0-0 hingga menit ke-25.

Laga partai pertama Liga Champions ini sendiri antara Inter Milan Vs Slavia Praha ditayangkan secara langsung di SCTV.

Anda bisa menyaksikan melalui link live streaming dan memantau hasil terbaru laga ini melalui link live score di akhir artikel ini. 

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Pelatih Inter Milan, Antonio Conte pada kesempatan ini memasang Romelu Lukaku sebagai starter.

 

Saksikan Laga Inter Milan Vs Slavia Praha LIGA CHAMPIONS 2019/2020 melalui link live streaming dan live score berikut ini: 

LINK SCTV 1

LINK SCTV 2

LINK VIDIO.COM

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Tags
Inter Milan Vs Slavia Praha
Inter Milan
Slavia Praha
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Penulis: Haryanto
Editor: Haryanto
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