Free Fire
Sedang LIVE! Dunia Games Golden Ticket Final Area, Berburu Tiket GrandFinal Free Fire ke Senayan
Sedang berlangsung Turnamen Free Fire Dunia Games Golden Ticket Final Area 2 & 3 di YouTube, Rabu (18/9/2019).
Sedang LIVE YouTube! Turnamen Free Fire Dunia Games Golden Ticket Final Area 2 & 3
Sedang berlangsung Turnamen Free Fire Dunia Games Golden Ticket Final Area 2 & 3 di YouTube, Rabu (18/9/2019).
Untuk menyaksikan pertandingan ini, kamu bisa mengakses tautan di bawah ini:
Mengutip di channel YouTube Dunia Games, Turnamen Dunia Games Golden Ticket merupakan turnamen yang diadakan oleh Dunia Games untuk kamu para pemain Free Fire.
Kamu juga bisa mendapatkan tiket kamu disana lho untuk ke acara GrandFinal yang diadakan secara Offline di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.
Pada tanggal 28 September 2019, Live hari ini berlangsung dari Area 2 & 3. Nah buat kamu yang ikut bertanding Good Luck yaa..
Team Participants:
FINAL AREA 2: 13:00-16:00 WIB
RRQ HADES
BOOM ORTHRUS
CAPITAL AOW
STAR8 PVT
STAR8 ESPORTS
EVOS Roar
NOTSURRENDER T.G
ONIC NEVERMORE
MAXIMUM KIDS
FABULOUS EWAKO
SIDODADI GBLK
PANGLIMA ESPORTS
jADWAL FINAL AREA 3: 16:30-20:30 WIB
VEKTORIKA TUAQ
BLACK HORSE X9 TEAM
SOLOCO BEW
L4T
Analyze Neverdie
ROSUGO ESPORT
Elfour
DG eSports
MSL ID KEWUT
ANAK MAMA
4COPYRIGHT
ArcXana AKAR