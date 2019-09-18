Free Fire

Sedang LIVE! Dunia Games Golden Ticket Final Area, Berburu Tiket GrandFinal Free Fire ke Senayan

Sedang berlangsung Turnamen Free Fire Dunia Games Golden Ticket Final Area 2 & 3 di YouTube, Rabu (18/9/2019).

Sedang LIVE! Dunia Games Golden Ticket Final Area, Berburu Tiket GrandFinal Free Fire ke Senayan
Screenshot YouTube
Sedang LIVE! Dunia Games Golden Ticket Final Area, Berburu Tiket GrandFinal Free Fire di Senayan 

Sedang LIVE YouTube! Turnamen Free Fire Dunia Games Golden Ticket Final Area 2 & 3

Sedang berlangsung Turnamen Free Fire Dunia Games Golden Ticket Final Area 2 & 3 di YouTube, Rabu (18/9/2019).

Untuk menyaksikan pertandingan ini, kamu bisa mengakses tautan di bawah ini:

LINK LIVE STREAMING

Mengutip di channel YouTube Dunia Games, Turnamen Dunia Games Golden Ticket merupakan turnamen yang diadakan oleh Dunia Games untuk kamu para pemain Free Fire.

Kamu juga bisa mendapatkan tiket kamu disana lho untuk ke acara GrandFinal yang diadakan secara Offline di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

Pada tanggal 28 September 2019, Live hari ini berlangsung dari Area 2 & 3. Nah buat kamu yang ikut bertanding Good Luck yaa..

Team Participants:

FINAL AREA 2: 13:00-16:00 WIB

RRQ HADES

BOOM ORTHRUS

CAPITAL AOW

STAR8 PVT

STAR8 ESPORTS

EVOS Roar

NOTSURRENDER T.G

ONIC NEVERMORE

MAXIMUM KIDS

FABULOUS EWAKO

SIDODADI GBLK

PANGLIMA ESPORTS

jADWAL FINAL AREA 3: 16:30-20:30 WIB

VEKTORIKA TUAQ

BLACK HORSE X9 TEAM

SOLOCO BEW

L4T

Analyze Neverdie

ROSUGO ESPORT

Elfour

DG eSports

MSL ID KEWUT

ANAK MAMA

4COPYRIGHT

ArcXana AKAR

Tags
Free Fire
Turnamen
Senayan
Penulis: Rizky Zulham
Editor: Rizky Zulham
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